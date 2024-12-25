ФСБ показала видео с признанием готовивших теракт против главы предприятия ОПК

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ распространил видео с признательными показаниями фигурантов дела о подготовке в Подмосковье подрыва автомобиля руководителя предприятия ОПК.

Один из фигурантов на видео сообщает, что был "задержан при подготовке взрыва автомобиля, за которым ранее велась слежка".

Другой признался, что собранное взрывное устройство "находилось в коробках из под сока", и что ему ставилась цель заложить его под водительское сиденье автомобиля.

Из распространенных ФСБ материалов следует, что несовершеннолетние фигуранты дела вели наблюдение за автомобилем.

Также из видео следует, что организатор преступления был задержан в Свердловской области и доставлен в Москву.

Подготовка покушения велась через мессенджеры.

ФСБ РФ ранее в среду сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя оборонно-промышленного предприятия в Подмосковье, выпускающего продукцию для министерства обороны России, задержаны семь человек.