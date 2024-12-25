Туроператоры отметили снижение бронирований Анапы на новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Спрос и покупка туров в Анапу на новогодние праздники снизились из-за разлива мазута в Черном море, а бронирования туров на лето идут в обычном режиме, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Новогодние праздники действительно немного просели. Аннуляций мы не фиксируем, но динамика бронирований сократилась в пределах 10%. Это не фатально. Те туристы, которые сейчас отправляются в Анапу, едут в отели с развитой инфраструктурой на своей территории, однако, к сожалению, у них не получится погулять по пляжу, насладиться морским воздухом в этот период", - сказал он.

О снижении бронирований сообщил и генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"У нас провален Новый год. Те туристы, которые купили путевки, не планируют ехать, а кто рассматривал такой вариант, меняют планы. Зимой в Анапу едут дышать свежим морским воздухом, что полезно для здоровья. Но ситуация с разливом мазута оказала негативное влияние, отдых этой зимой уже неактуален из-за запахов топлива", - пояснил эксперт.

В ассоциации отельеров АМОС "Интерфаксу" сообщили, что отказы от отдыха в Анапе на новогодние каникулы из-за ЧП носят единичный характер и в целом этот курорт на новогодний период не очень популярен у туристов. В Сочи и Красной Поляне отказов нет вообще.

Что касается летнего сезона, то, по словам экспертов, прогнозы по спросу на отдых в Анапе в 2025 году делать преждевременно.

"Сейчас бронирования Анапы на лето-2025 сопоставимы с прошлым годом. Наиболее популярны объекты размещения с развитой инфраструктурой. Сейчас надо набраться терпения и дать возможность специалистам заниматься ликвидацией последствий. Ближе к весне мы сможем дать оценку объемам продаж и будущему летнего туристического сезона. Все будет зависеть от успеха в решении проблемы с разливом мазута", - пояснил Уманский.

О стабильности в бронированиях летнего сезона заявили и в пресс-службе туроператора "Интурист".

"В данный момент бронирования летнего отдыха в Анапе идут на уровне прошлого года. Очевидно, что многие туристы следят за ситуацией на пляжах Анапы и будут принимать решения о планировании летнего отпуска уже после новогодних праздников, основываясь на актуальной информации", - сообщили в пресс-службе компании.

Мкртчян считает, что о результатах бронирования летнего сезона можно будет говорить не раньше апреля.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км. На Кубани введен региональный режим ЧС.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 23 декабря сообщил, что убрать с пляжей нефтепродукты после крушения танкеров планируется до 1 февраля 2025 года.