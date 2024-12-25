В Черном море нашли носовую часть танкера "Волгонефть-239"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты с помощью эхолота обнаружили носовую часть потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239", сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что водолазы проверят ее на предмет утечки нефтепродуктов.

Специалисты продолжают мониторить прибрежную линию на протяжении 160 км и акваторию, чтобы выявить загрязненные мазутом участки. Разрозненные пятна удаляют с помощью биосорбента. К этой работе привлечены специалисты с опытом работы на ликвидации последствий техногенных катастроф, в том числе в Норильске, где в 2020 году боролись с крупнейшим разливом нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащие ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса РФ.

Спасателям и волонтерам после крушения танкеров с пляжей Черноморского побережья удалось убрать более 20 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. По прогнозам специалистов, его объем может увеличиться до 200 тыс. тонн.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в среду ввел краевой режим ЧС, отметив что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Ранее действовал муниципальный режим ЧС в Анапе и Темрюкском районах.