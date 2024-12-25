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В Керченском проливе после крушения танкеров с мазутом собрали 25 т нефтеводяной смеси

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Керченском проливе после крушения танкеров с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" специалисты обследовали более 256 километров акватории, собрали 25 тонн нефтеводяной смеси, 27,9 тысячи квадратных метров акватории обработали сорбентом, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Минтранс России заявил, что за минувшие сутки суда ФГБУ "Морспасслужба" локализовали и очистили участки акватории площадью 3,6 тысячи кв. метров. На береговой полосе аварийно-спасательные группы сотрудников отрасли очистили 4,95 тысячи кв. метров пляжей и участков берега, собрав 14,5 тонны нефтесодержащих отходов. В связи со штормовой погодой водолазные работы приостановлены и возобновятся как только позволят погодные условия, сообщило министерство.

Спасателям и волонтерам после крушения танкеров с пляжей Черноморского побережья удалось убрать более 20 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. По прогнозам специалистов, его объем может увеличиться до 200 тыс. тонн.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 25 декабря ввел краевой режим ЧС, отметив что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. Ранее действовал муниципальный режим ЧС в Анапе и Темрюкском районе.

Утечка топлива с танкеров началась 15 декабря. Проверка Ространснадзора установила, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Вениамин Кондратьев Минтранс Ространснадзор Анапа Керченский пролив Краснодарский край Темрюкский район
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