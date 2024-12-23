РСТ не сталкивался с отказами от новогодних туров на Черное море из-за разлива мазута

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Темпы очистки пляжей Краснодарского края после разлива мазута позволяют надеяться на полную очистку к летнему сезону, отказов от новогоднего отдыха на курортах Черноморского побережья от Сочи до Анапы в связи с инцидентом нет, сообщил через пресс-службу вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Со времени разлива прошло не так много времени, процесс очистки кропотливый, сложный организационно и физически, но постепенно процесс идет. Сейчас задействованы три основные силы - МЧС, которая координирует весь процесс, организации местной власти и огромное количество волонтеров со всей России. Судя по темпам, к февралю-марту можно ожидать окончания работ, весь мазут будет убран с берега и не повлияет на летний сезон. Несомненно, произошедшее - очень нежелательное событие, но оно носит локальный характер. И сейчас, судя по всему, самая острая фаза прошла", - сказал он.

Он добавил, что, по данным союза, на курортах от Сочи до Анапы не было отказов от новогоднего отдыха, в том числе корпоративных заездов. Инфраструктура курортов не пострадала.

"Владельцы и топ-менеджеры расположенных на загрязненных участках побережья отелей пока не готовы комментировать ситуацию. Остается неясным, сколько времени займет ликвидация последствий аварии, и пока нет рекомендаций властей о том, можно ли выходить на пляжи. Но гостиничный сектор активно участвует в очистке побережья, причем многие это делают силами своих сотрудников, не дожидаясь помощи коммунальных служб и волонтеров", - отмечают в РСТ.

Как сообщалось, инцидент пока не повлиял на бронирования туров на лето в связи с тем, что в декабре они традиционно невелики.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на побережье Краснодарского края, загрязнение растянулось на 54 км. В выходные пятна мазута заметили у побережья Крыма. Сейчас спасатели и волонтеры при помощи спецтехники ведут очистку берега от мазута.