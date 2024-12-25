Поиск

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Еще два мертвых дельфина найдены в Новороссийске после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, сообщается в телеграм-канале научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"В Новороссийске 24 декабря обнаружили еще две погибших азовки (черноморская морская свинья, азовка, азовский дельфин - ИФ). Гибель одной из них может быть связана с разливом мазута. Тело свежее, упитанное, без признаков прилова, травм и заболеваний. Вторая азовка была со следами травм и повреждений. Однако погибла она также недавно", - говорится в сообщении.

23 декабря сотрудниками научно-экологического центра спасения дельфинов было зафиксировано 19 азовок, причиной гибели которых мог быть разлив мазута. К настоящему времени их количество достигло уже 21.

"Чтобы это подтвердить или опровергнуть предварительную причину гибели, нужно проведение официального вскрытия, токсикологических и других исследований", - добавили в центре спасения дельфинов "Дельфа".

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Керченский пролив Анапа Черное море Дельфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия готова продолжать поставки газа в Европа по нескольким маршрутам

Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П"

Самолет AZAL готовился к посадке в режиме direct mode после отказа системы управления

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Основной версией крушения самолета Баку-Грозный названа техническая неисправность

Пожар в ТЦ "Алания Молл" полностью потушен

Минздрав Казахстана сообщил о минимум шести выживших в падении Embraer

Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа

Возможной причиной пожара в ТЦ "Алания Молл" в СК назвали взрыв газа

Во Владикавказе в торговом центре при взрыве газа погиб человек

ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК

Работа аэропорта Казани ограничена из соображений безопасности

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5595 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2069 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии130 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });