Уже более 20 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Еще два мертвых дельфина найдены в Новороссийске после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе, сообщается в телеграм-канале научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"В Новороссийске 24 декабря обнаружили еще две погибших азовки (черноморская морская свинья, азовка, азовский дельфин - ИФ). Гибель одной из них может быть связана с разливом мазута. Тело свежее, упитанное, без признаков прилова, травм и заболеваний. Вторая азовка была со следами травм и повреждений. Однако погибла она также недавно", - говорится в сообщении.

23 декабря сотрудниками научно-экологического центра спасения дельфинов было зафиксировано 19 азовок, причиной гибели которых мог быть разлив мазута. К настоящему времени их количество достигло уже 21.

"Чтобы это подтвердить или опровергнуть предварительную причину гибели, нужно проведение официального вскрытия, токсикологических и других исследований", - добавили в центре спасения дельфинов "Дельфа".

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы введен режим ЧС.

Утром 23 декабря после шторма мониторинговые группы зафиксировали повторный выброс мазута на пляжи Анапы. По прогнозам специалистов, объем загрязненного мазутом грунта после крушения танкеров может увеличиться до 200 тыс. тонн.