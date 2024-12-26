Крымский оператор связи "Миранда-Медиа" полностью восстановил работу после DDoS-атаки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Крымский оператор связи "Миранда-Медиа" сообщил о полном восстановлении работы после DDoS-атаки на инфраструктуру компании.

"В настоящее время телекоммуникационные услуги абонентам предоставляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Оператор сообщил о DDoS-атаке на свою инфраструктуру ранее в среду, предупредив о возможных проблемах, в том числе с мобильным интернетом. О масштабах атаки не сообщилось.

Компания "Миранда-Медиа" работает в Крыму и Севастополе с 2014 года, предоставляет услуги домашнего интернета и мобильной связи. На 80% принадлежит ООО "СК Люкстранс" и на 20% - ПАО "Ростелеком". С 2022 года под брендом "МирТелеком" оказывает услуги сотовой связи и домашнего интернета на территории Запорожской и Херсонской областей. В опытно-коммерческой эксплуатации находятся сети сотовой связи в ДНР и ЛНР. Общее количество абонентов "Миранда-Медиа" составляет около 500 тыс. человек.

В Крыму работают местные операторы сотовой связи, помимо "Миранда-Медиа", это "К-Телеком" (бренд Win Mobile), "КТК Телеком" (бренд "Волна"), которые принадлежат АО "АйСи Инвест".