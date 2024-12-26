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Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Абхазия с начала "мандаринового" сезона (период поставок фруктов нового урожая), стартовавшего в октябре, экспортировала в Россию 30 тыс. тонн мандаринов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Краснодарской таможни по городу Сочи Марина Жупанова.

"В Россию из Республики Абхазия в октябре-декабре импортировано порядка 30 тыс. тонн мандаринов, что на 5 тыс. тонн больше (чем за весь прошлый сезон - ИФ)", - сказала Жупанова.

Она отметила, что в преддверии новогодних праздников объемы поставок мандаринов возрастают.

"Из Абхазии поступает до 1 тыс. тонн мандаринов в сутки, таможенный контроль проходят в среднем более 200 грузовых машин с сельхозпродукцией", - уточнила представитель таможни.

Помимо мандаринов, предприниматели Абхазии ввозят апельсины, с начала сезона объем поставок в РФ составил 130 тонн, лимоны (270 тонн), фейхоа (800 тонн).

Вместе с тем Жупанова отметила, что с начала сезона сотрудники таможенного поста фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений, непредоставлением фитосанитарных сертификатов на перевозимую сельхозпродукцию. По данным фактам возбуждено порядка 30 дел об административных правонарушениях.

Цитрусовые, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю, обязательному предоставлению фитосанитарных сертификатов. При наличии необходимых документов, соответствии карантинно-фитосанитарным требованиям плодоовощная продукция проходит таможенный контроль в сжатые сроки, в приоритетном порядке.

В прошлый "мандариновый" сезон (который обычно завершается в конце января - начале февраля) было ввезено порядка 25 тыс. тонн мандаринов.

Абхазия Сочи Краснодарская таможня
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