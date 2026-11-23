Москва хочет в ходе переговоров с европейцами понять их готовность помочь с урегулированием на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили готовность Москвы провести встречу с представителями Евросоюза с целью понять их способность к участию в мирном урегулировании украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Берлина о том, что европейцы приедут в Москву на переговоры по Украине, если получат гарантии полноценного участия в этом процессе.

"Мы уже говорили, что имеем в виду инициировать общение с европейцами с тем, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам, и насколько их позиция коррелирует с задачей налаживания трека по мирному урегулированию", - сказал Песков, отвечая в понедельник на вопрос, насколько выдвинутое Берлином условие осложняет возможность включения европейцев в переговоры по Украине.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Москве хотели бы понять, "насколько эта "коалиция желающих" является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 19 ноября в Китае сообщил, что Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву для того, чтобы понять их позицию и решить, в каком формате будет продолжен диалог по Украине. Кого конкретно из представителей Евросоюза пригласили в Москву, Кремль не раскрывает, отмечая лишь, что на этот счет идут определенные контакты.