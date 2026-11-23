Росавиация допустила корректировки расписания полетов из-за снегопада в Москве

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В связи с непогодой в Москве 24-25 ноября в столичных аэропортах возможны корректировки в расписании рейсов, сообщает Росавиация в понедельник.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 24 ноября, и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, метель. В связи с ухудшением погоды возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении агентства, размещенном в мессенджере Мах.

Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров будет задействован дополнительный персонал, все службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме в условиях непогоды, добавили в Росавиации.