Что произошло за день: понедельник, 23 ноября

Задержание губернатора Мурманской области, новый пакет санкций ЕС, возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia, грядущий снегопад в Московском регионе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан по делу о мошенничестве и особо крупном хищении. Расследование ведут в отношении группы лиц, им инкриминируется хищение свыше 39 млн рублей из бюджета министерства строительства Мурманской области, растрата средств на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.

- Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу из-за атаки БПЛА.

- ЕС намерен не пускать российских спортсменов, выступающих под флагом РФ, а также запретить демонстрацию российской символики и ограничить участие РФ в спортивных организациях Европы.

- Совет директоров Nvidia Corp. восстановил ее сооснователя Дженсена Хуанга в должности главного исполнительного директора. Ранее он ушел с постов в компании вслед за разоблачением его внебрачных связей.

- Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует отключить от SWIFT примерно 60 банков, расширить запрет на оказание услуг РФ в сфере энергетики, а также запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в компаниях в России.

- В понедельник в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Это связано с решением эстонских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией.

- Обильные снегопады с сильным ветром ожидаются в Московском регионе со вторника, снежный покров уже не растает.