ЕС не будет пускать на свою территорию спортсменов, выступающих под флагом РФ

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ЕС намерен не допускать на свою территорию российских спортсменов, выступающих под флагом РФ, а также запретить демонстрацию российской символики и ограничить участие РФ в спортивных организациях Европы, заявила председатель Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы представляем запрет на участие всех российских команд и спортсменов, выступающих под российским флагом, во всех спортивных мероприятиях в ЕС", - сказала она в понедельник.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК предлагает запретить демонстрацию официальных символов РФ в спорте.

Также она заявила о намерении запретить финансирование спонсорами из РФ базирующихся в Европе спортивных и культурных ассоциаций.

"Мы также представим ограничения на возможность занимать посты в руководящих органах базирующихся в Европе спортивных федераций гражданами РФ", - отметила фон дер Ляйен.