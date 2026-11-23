МВД РФ сообщает о задержании губернатора Мурманской области Чибиса

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и особо крупном хищении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, уголовное дело расследуется в отношении группы лиц.

"Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции", - отметила представитель МВД.

Фигурантам инкриминируется совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 статьи 160 (растрата, совершенная в особо крупном размере), пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ ( совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит более 10 лет колонии и многомиллионный штраф.

"Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России", - заключила Волк.

Чибис в марте 2019 года был назначен врио губернатора Мурманской области. На выборах главы региона в сентябре 2020 года он набрал 60,07% голосов, на выборах в сентябре 2024 года - 73,99% голосов. Также Чибис занимает пост председателя комиссии Госсовета "Северный морской путь и Арктика".