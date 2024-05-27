Квота на российское вино в общепите на первых порах может составить 10-20%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Квота на российское вино в сегменте HoReCa на первых порах может составить 10-20%, считают в Минпромторге.

"Думаю, начнем мы с 10-20%, сейчас с Минсельхозом этот вопрос (о доле российского вина в винных картах кафе и ресторанов - ИФ) обсуждаем", - заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на конгрессе современной виноторговли, который проходит в рамках Недели российского ритейла - 2024.

По его словам, вопрос о предоставлении российскому вину квоты в винных картах кафе и ресторанов в принципе решен.

"Думаю, в ближайшее время мы с коллегами, с экспертным сообществом придем к какой-то единой стартовой цифре. У нас винодельческая страна уже вполне себе полноценная, стыдиться нам нашего вина не стоит", - сказал он.

Как считает Кузнецов, эта мера "запустит процесс, когда профессиональные операторы рынка - дистрибьюторы и розница в лице HoReCa - будут принимать меры, в том числе маркетинговые, в отношении нашего вина, а значит улучшится взаимодействие с производителями, которым розница будет транслировать мнение потребителей".

Как сказано в презентации Кузнецова, сейчас доля российского вина в выручке винного рынка составляет 32%, импортного, соответственно, 68%.

"Мы четко видим, что условно дорогой сегмент практически весь отдан импорту. Нам надо поработать - не то, чтобы наше вино подорожало, не об этом речь - над тем, чтобы структура продаж изменилась таким образом, чтобы сбалансировано было, чтобы доля дорогих вин наших была существенно выше", - сказал он, добавив, что госорганы будут помогать регуляторными мерами.

Кузнецов уточнил, что квота российского вина в HoReCa будет определяться по товарным наименованиям. "По HoReCa у нас сложилось понимание, что это должно быть по наименованиям, по SKU. С полкой (в ритейле - ИФ) немножко сложнее", - сказал он.

Как считает глава департамента, в этом случае можно пойти двумя путями: либо по доле российского вина на полке, так называемая "длина полки", либо по SKU. "Пока идет дискуссия", - сказал он.