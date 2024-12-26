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Ущерб экологии после ЧП с танкерами оценит Минприроды Кубани

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов Краснодарского края приступило к проверке особо охраняемых природных территорий Краснодарского края, чтобы оценить ущерб после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

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"Отбор проб почвы, загрязненной нефтепродуктами, сотрудники Краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга проводят в Темрюкском районе и Анапе. Пробы отобраны на территории природного парка "Анапская пересыпь" в селе Витязево, станице Благовещенская и поселка Веселовка и памятника природы "Озеро Соленое". На основании полученных данных будет рассчитан ущерб, причиненный особо охраняемым природным территориям в результате ЧС", - сообщает Минприроды.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Ространснадзор установил, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

Спасателям и волонтерам после крушения танкеров с пляжей Черноморского побережья удалось убрать 30 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта. По прогнозам специалистов, его объем может увеличиться до 200 тысяч тонн.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев 25 декабря ввел краевой режим ЧС, отметив что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Вениамин Кондратьев Минприроды Минтранс Ространснадзор Анапа Краснодарский край Кубань
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