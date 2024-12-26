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Установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов привезли на Кубань

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарский край привезли установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, идет подготовка к испытаниям, сообщает оперативный штаб региона.

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"В Краснодарский край прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. (...) Сейчас идет разгрузка 4 контейнеров и подготовка для испытания оборудования на берегу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с установкой прибыли и эксперты Балтийского филиала Морспасслужбы.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

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Нефтепродукты вынесло на берег, было загрязнено 54 км береговой полосы.

В настоящее время общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. Всего с начала ликвидации последствий разлива мазута было убрано почти 35 тыс. тонн загрязненного песка.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. В четверг правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова решила ввести режим ЧС федерального уровня.

Хроника 15 – 26 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край мазут откачка Морспасслужба
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