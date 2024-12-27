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Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Панама не пойдет на уступки Трампу по каналу, глава ВОЗ попал под израильский обстрел в Йемене, осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев уехал на СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Панамы не намерен идти на уступки Дональду Трампу по плате за проход по Панамскому каналу. "Цены устанавливаются не по прихоти президентов или администрации канала. Это открытый, публичный процесс", - сказал Хосе Рауль Мулино. Избранный президент США ранее пригрозил, что Вашингтон вернет контроль над каналом, если плата за проход американских судов не будет снижена.

- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не смог покинуть Йемен из-за израильского авиаудара по аэропорту в Сане. По словам Гебрейесуса, пострадал один из членов экипажа его самолета, повреждены командно-диспетчерский пункт, зал вылета и взлетно-посадочная полоса. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил эскалацию между Израилем и Йеменом.

- Аэропорты Казани и Сочи временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в пятницу утром в Росавиации. Причины приостановки работы не уточняются.

- Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился в зону проведения СВО, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Руслан Омельченко. Ранее сообщалось, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны РФ.

- В Анапе открыли штаб по отлову птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море. "Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку", - сообщили в оперштабе Краснодарского края. В регион привезли установку для откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров. Города и районы Кубани будут отправлять представителей чистить загрязненные нефтепродуктами пляжи.

- ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей в Балтийском море. НАТО поможет Эстонии и Финляндии в защите критической важной инфраструктуры.

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