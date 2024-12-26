Введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Керченском проливе

Спасение птиц от мазута в Краснодарском крае Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в акватории Керченского пролива, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в четверг.

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учетом заслушанных нами докладов предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - цитирует министра пресс-служба МЧС РФ.

По его словам, введение данного режима реагирования "позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ".

В четверг Куренков прибыл в Анапу, чтобы проанализировать процесс ликвидации ЧС.

"Сегодня мы с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым проверили ход ликвидации загрязнения береговой линии в Анапском районе. Фронт работы большой. Продолжается сбор и погрузка загрязненного грунта. Задействованы подразделения МЧС РФ, МорСпасСлужбы, территориальных подсистем РСЧС, а также привлечены волонтеры", - сказал Куренков.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На сегодняшний день общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. Уже собрано порядка 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, из этого количества вывезено на полигоны сбора более 23,5 тысячи тонн.

Волонтерами спасены более тысячи птиц.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона.