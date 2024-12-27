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Более 40 тонн песка с мазутом собрали в Крыму и на острове Тузла за сутки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 40 тонн песка, загрязненного мазутом с потерпевших крушение танкеров, убрали в Крыму и на острове Тузла за минувшие сутки, сообщила пресс-служба Минприроды республики в пятницу.

"Очищено 5 км береговой линии. Собрано и вывезено 44,3 тонны (446 мешков) загрязненного песка", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на берегу Крыма в минувший четверг обнаружили две загрязненные мазутом локации, на Тузле - одну.

Тузла - песчаный остров в Керченском проливе Азовского моря между Керченским полуостровом Крыма на западе и Таманским полуостровом Краснодарского края на востоке.

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Выбросы мазута фиксируют на востоке Крыма с 21 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов удалось убрать почти 35 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона. В четверг, 26 декабря, правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 27 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым Тузла
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