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В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения

В Казахстане сообщили о взрыве кислородного баллона на борту самолета AZAL до крушения
Фото: Issa Tazhenbayev/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На борту рухнувшего в Актау самолета Azerbaijan Airlines еще во время полета взорвался кислородный баллон, сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту. Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь на Актау. В 10:53 руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов Актау о том, что на воздушном судне <...> взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прибытию", - сказал Карабаев.

"После этого незамедлительно руководитель "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы о прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт города Актау", - добавил министр.

25 декабря Embraer, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек. В правительстве Казахстана 26 декабря заявили, что пока не слышали об официальных версиях причин катастрофы.

Крушение самолета в Казахстане

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Хроника 25 – 26 декабря 2024 годаАвиакатастрофа в Актау
Актау Казахстан Азербайджан Ростов Марат Карабаев Azerbaijan Airlines
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