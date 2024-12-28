Жителей севера Крыма предупредили о перебоях с сотовой связью из-за техработ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Перебои в работе сотовой связи возможны в четырех районах на севере Крыма из-за технических работ, сообщил в субботу советник главы республики Олег Крючков.

"В Джанкойском, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском районах в ближайшие несколько часов возможны перебои с мобильной связью. Проводятся технические работы", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Ранее в Мининформе Крыма предупредили, что на территории республики возможны отключения мобильного интернета. Принимаемые меры связаны с обеспечением безопасности, уточнили власти региона.