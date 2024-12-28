Из-за слов о многоженстве прокурорские предостережения получили отделения ДУМ Поволжья и Урала

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Председатели советов улемов Духовного управления мусульман РФ в Нижегородской и Свердловской областях получили прокурорские предостережения из-за высказываний о многоженстве, сообщил "Интерфаксу" источник в Генпрокуратуре России.

Также столичная прокуратура предостерегла главного редактора издательского дома "Медина" Дамир Мухетдинов".

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлено, что рядом религиозных деятелей Поволжья и Урала распространяются высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов Духовного управления мусульман "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", разрешающего многоженство", - сказал источник в надзорном ведомстве.

Предостережения были вынесены с целью "предупреждения возможных правонарушений", сообщил собеседник "Интерфакса".

Источник подчеркнул, что "подобные спекуляции оскорбляют женщин и нарушают права детей, такие идеи не соответствуют Конституции и федеральному законодательству".

Генпрокуратура РФ в минувший понедельник внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.