Милиция Киргизии проверяет сторонников смягчения наказания за многоженство

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ГУВД Бишкека проводит доследственную проверку по сбору активистами подписей за смягчение наказания за многоженство, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники милиции разъяснили гражданам, что многоженство в соответствии с законодательством страны влечет уголовную ответственность", - отметили в пресс-службе.

Сбор подписей в поддержку декриминализации многоженства организовали у центральной мечети Бишкека. Инициаторы предлагают перенести ответственность за многоженство из Уголовного кодекса в Кодекс о правонарушениях.

По информации ГУВД Бишкека, в рамках доследственной проверки на беседу пригласили всех граждан, участвовавших в акции, в том числе религиозного деятеля Озбека Чотонова.

Семейный кодекс Киргизии допускает только один официальный брак. По статье 176 Уголовного кодекса, двоеженство или многоженство (сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства) влечет за собой от 100 до 300 часов общественных работ; исправительные работы от одного года до трех лет; штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов (от $570 до $1,1 тысячи).