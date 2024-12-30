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Незначительные следы мазута обнаружены на дне в акватории Анапы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Мониторинговая группа МЧС обнаружила в акватории Анапы незначительные следы мазута, оставшиеся после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"30 декабря с 10:00 до 13:00 проведен мониторинг анапского побережья на участке 40 километров. На дне обнаружили незначительное количество мазута. Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть", - приводятся в сообщении слова замначальника 44-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Дмитрия Иванского.

Иванской отметил, что следы мазута незначительные и не предвещают угрозы.

Ранее в понедельник оперштаб Кубани сообщил, что первичная очистка от загрязнившего пляжи после крушения танкеров в Керченском проливе мазута завершена на большей части участков от центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, а также в Веселовке.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 30 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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