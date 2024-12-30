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Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани
Работа волонтеров и экстренных служб в Анапе после разлива мазута в Черном море
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Почти 70 тыс. тонн грунта с нефтепродуктами собрано с Черноморского побережья Краснодарского края, сообщил в понедельник губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Продолжаем уборку анапских и темрюкских пляжей, уже собрали и вывезли с побережья почти 70 тысяч тонн грунта, перемешанного с нефтепродуктами", - написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев отметил, что за трое суток площадка временного хранения в хуторе Воскресенском под Анапой приняла 35 тыс. тонн грунта с мазутом, остальные 35 тыс. тонн уже вывезли на специализированные предприятия, там идет процесс утилизации.

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 – 30 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край Вениамин Кондратьев
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