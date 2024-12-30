Поиск

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первичная очистка от загрязнившего пляжи после крушения танкеров в Керченском проливе мазута завершена на большей части участков от центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, а также в Веселовке, сообщает оперативный штаб Кубани.

"На большинстве участков от Центрального пляжа до Витязево работы по первичной очистке завершены. Незначительные повторные выбросы оперативно устраняют сотрудники городских служб и закрепленных за территориями муниципалитетов, специалисты МЧС и волонтеры. (...) В Веселовке первичная очистка пляжа полностью завершена, новых пятен нет, продолжается мониторинг территории", - говорится в сообщении.

В РоссииПовторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей АнапыПовторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей АнапыЧитать подробнее

Отмечается, что на пляже между Витязево и Благовещенской еще остались загрязненные участки, в районе базы отдыха Малахит требуется увеличение количества техники. У реки Можепсин продолжается вывоз замазученного песка, который свезли с пляжной территории, оттуда его транспортируют в пункт временного накопления.

Также сообщается, что на всех основных точках действуют пункты питания и обогрева, дефицита инвентаря и средств индивидуальной защиты нет.

"До конца года мы намерены максимально вывезти то, что уже собрано на пляжах, а с нового года перегруппируем муниципальные образования с участков, где основная работа завершена, на те, где требуются дополнительные силы. Если не будет новых выбросов, основной фронт работы завершим в течение недели, а после - приступим к чистовой уборке", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 64 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 – 30 декабря 2024 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Витязево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Разлив мазута в Керченском проливе

Повторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей Анапы

Повторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей Анапы

Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года

Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года

Дамбу закрыли в Петербурге из-за угрозы наводнения

Самолет S7 вынужденно сел в иркутском Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет S7 вынужденно сел в иркутском Братске из-за плохого самочувствия пассажира

Украинская ракета уничтожена над Курской областью

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5621 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе90 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау68 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });