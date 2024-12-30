Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Первичная очистка от загрязнившего пляжи после крушения танкеров в Керченском проливе мазута завершена на большей части участков от центрального пляжа Анапы до поселка Витязево, а также в Веселовке, сообщает оперативный штаб Кубани.

"На большинстве участков от Центрального пляжа до Витязево работы по первичной очистке завершены. Незначительные повторные выбросы оперативно устраняют сотрудники городских служб и закрепленных за территориями муниципалитетов, специалисты МЧС и волонтеры. (...) В Веселовке первичная очистка пляжа полностью завершена, новых пятен нет, продолжается мониторинг территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пляже между Витязево и Благовещенской еще остались загрязненные участки, в районе базы отдыха Малахит требуется увеличение количества техники. У реки Можепсин продолжается вывоз замазученного песка, который свезли с пляжной территории, оттуда его транспортируют в пункт временного накопления.

Также сообщается, что на всех основных точках действуют пункты питания и обогрева, дефицита инвентаря и средств индивидуальной защиты нет.

"До конца года мы намерены максимально вывезти то, что уже собрано на пляжах, а с нового года перегруппируем муниципальные образования с участков, где основная работа завершена, на те, где требуются дополнительные силы. Если не будет новых выбросов, основной фронт работы завершим в течение недели, а после - приступим к чистовой уборке", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 64 тыс. тонн загрязненного песка, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.