Глава Крыма пообещал снижение в республике цен на бензин Аи-95 с середины января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость бензина Аи-95 снизят в Крыму с середины января почти на 3 рубля за литр в двух крупнейших сетях, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки Аи-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики - АТАН и ТЭС. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 руб. за литр", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что снижение происходит благодаря поддержке правительства РФ и в связи с договоренностью с топливными компаниями республики. В настоящее время стоимость бензина Аи-95 в сети ТЭС составляет 69,3 рубля, АТАН - 69,39 рубля.

Группе компаний "ТЭС", существующей с 1992 года, принадлежит более 100 АЗС в Крыму, Севастополе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

ATAN существует с 1995 года, у сети более 100 автозаправочных комплексов на Крымском полуострове, пять - в Краснодарском крае и одна - в Воронежской области.