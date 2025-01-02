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Flydubai возобновляет рейсы в Минводы

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) решила вновь запустить рейсы из Дубая в Минеральные Воды (Ставропольский край), сообщает пресс-служба Международного аэропорта Минвод.

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"С 3 января авиакомпания Flydubai возобновляет прямые регулярные рейсы в Дубай из международного аэропорта Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

Ранее несколько иностранных авиакомпаний приостановили рейсы в РФ на фоне расследования катастрофы с пассажирским Embraer 190 Azerbaijan Arilines (AZAL), произошедшей близ казахстанского Актау 25 декабря. Среди них сама AZAL (отменила полеты из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), арабская Flydubai (из Дубая в Сочи и Минводы).

Как сообщал "Интерфаксу" представитель Flydubai, было решено приостановить рейсы из Дубая в Минеральные Воды с 27 декабря по 3 января, а также в Сочи - с 28 декабря по 2 января. Решение, по его словам, принято "по техническим причинам".

ОАЭ Flydubai Минеральные Воды Дубай
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