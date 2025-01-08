Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы до 22 января

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) вновь продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.

"Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно по техническим причинам", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

С пассажирами, у которых оформлены билеты на даты до 22 января, свяжутся по поводу возможности перебронирования или возврата денег, отметили в компании.

Изначально Flydubai приостановила рейсы в Минводы с 27 декабря по 3 января, в Сочи - с 28 декабря по 2 января. Позднее отмена рейсов была продлена до 9 и 8 января соответственно.

В конце декабря полеты в РФ приостановили еще несколько иностранных авиакомпаний. Это произошло вскоре после катастрофы с пассажирским Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау 25 декабря. Среди отменивших рейсы - сама AZAL (перестала летать из Баку в 10 городов РФ), а также казахстанская Qazaq Air (из Астаны в Екатеринбург), израильская El Al (из Тель-Авива в Москву), "Туркменские авиалинии" (между Ашхабадом и Москвой). В начале января о сокращении рейсов в Москву и Санкт-Петербург на полтора месяца объявила узбекская Qanot Sharq.

Как сообщалось, на борту Embraer 190 AZAL, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до аэропорта Актау около 3 км, он потерпел крушение. Погибли 38 человек.

Окончательная версия случившегося станет известна после расшифровки "черных ящиков", но факт в том, что самолет был поврежден с внешней стороны в районе Грозного и фактически потерял управление, заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также, по его словам, лайнер AZAL был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, а в результате открытого с земли огня сильно пострадала его хвостовая часть.

28 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Алиевым принес свои извинения в связи с тем, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". В то время, когда самолет AZAL пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного, этот город, а также Моздок и Владикавказ "атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", сообщала пресс-служба Кремля.