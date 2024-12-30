Авиакомпания El Al до конца марта не будет возобновлять полеты в Москву

Фото: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al, приостановившая выполнение рейсов в Москву, решила придерживаться этого решения до конца марта 2025 года, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"После проведения всесторонней оценки ситуации El Al приостанавливает все полеты по маршруту Тель-Авив - Москва до завершения срока действия "зимнего" расписания", - приводит издание заявление авиакомпании. Газета отмечает, что данное расписание действует до конца марта.

Ранее в декабре El Al сообщала о приостановке рейсов в Москву, но не указывала сроки. Этот решение последовало после крушения самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), совершавшего рейс из Баку в Грозный.