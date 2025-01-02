Круглосуточный режим работы ввели на площадке по сбору песка с мазутом на Кубани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Загрязненный после крушения танкеров песок с мазутом будут принимать круглосуточно на специализированной площадке в хуторе Воскресенском в Краснодарском крае, сообщает в четверг оперштаб региона.

"Площадка временного накопления загрязненного песка в хуторе Воскресенском переходит на круглосуточный режим работы. Также для оптимизации распределения грунта в течении дня здесь работают бульдозеры и фронтальные погрузчики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работы площадка приняла уже более 38 тыс. тонн замазученного песка.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.