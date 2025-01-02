Поиск

Круглосуточный режим работы ввели на площадке по сбору песка с мазутом на Кубани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Загрязненный после крушения танкеров песок с мазутом будут принимать круглосуточно на специализированной площадке в хуторе Воскресенском в Краснодарском крае, сообщает в четверг оперштаб региона.

"Площадка временного накопления загрязненного песка в хуторе Воскресенском переходит на круглосуточный режим работы. Также для оптимизации распределения грунта в течении дня здесь работают бульдозеры и фронтальные погрузчики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала работы площадка приняла уже более 38 тыс. тонн замазученного песка.

В РоссииПочти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района КубаниПочти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района КубаниЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму обнаружены два участка разлива нефтепродуктов

Разлив мазута в Керченском проливе

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии135 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2078 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });