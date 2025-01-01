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Завершено обследование затонувших фрагментов танкеров "Волганефть"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров "Волганефть" в Краснодарском крае, утечек мазута из фрагментов нет, сообщает оперативный штаб региона.

"Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет", - говорится в сообщении.

Ежедневно продолжается мониторинг акватории, суда Морспасслужбы патрулируют территорию. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом.

Два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря Произошел разлив топлива, мазут вынесло на берег.

С тех пор с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 71 383 тонн загрязненного мазутом песка.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тысяч человек и 700 единиц техники.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Краснодарский край Керченский пролив Волганефть Морспасслужба
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