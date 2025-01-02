Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасенных птиц, пострадавших от загрязнения мазутом черноморского побережья на Кубани после крушения танкеров, начинают возвращать в дикую природу, сообщает в четверг оперштаб Краснодарского края.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,1 тыс. птиц. Почти 1,5 тыс. пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении.

Отмечается что в Анапе и Темрюкском районе сейчас работают пять пунктов помощи пернатым. Решается вопрос о выделении еще одного помещения в поселке Витязево.

"В каждом пункте работают ветеринары. У всех птиц обязательно берут анализы, чтобы инфицированных, например, птичьим гриппом пернатых не привезти в пункты реабилитации, где есть здоровые особи. Все анализы обрабатывают в течение ночи с момента забора материалов, и уже на утро центры помощи получают результаты", - уточняется в сообщении

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.