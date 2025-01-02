Поиск

Более 2 тыс. птиц спасли на Кубани от загрязнения мазутом после крушения танкеров

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Спасенных птиц, пострадавших от загрязнения мазутом черноморского побережья на Кубани после крушения танкеров, начинают возвращать в дикую природу, сообщает в четверг оперштаб Краснодарского края.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,1 тыс. птиц. Почти 1,5 тыс. пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении.

Отмечается что в Анапе и Темрюкском районе сейчас работают пять пунктов помощи пернатым. Решается вопрос о выделении еще одного помещения в поселке Витязево.

В РоссииПовторный выброс мазута выявлен на побережье АнапыЧитать подробнее

"В каждом пункте работают ветеринары. У всех птиц обязательно берут анализы, чтобы инфицированных, например, птичьим гриппом пернатых не привезти в пункты реабилитации, где есть здоровые особи. Все анализы обрабатывают в течение ночи с момента забора материалов, и уже на утро центры помощи получают результаты", - уточняется в сообщении

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму обнаружены два участка разлива нефтепродуктов

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы

Flydubai возобновляет рейсы в Минводы
Разлив мазута в Керченском проливе

Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

Аэропорты Казани, Саратова, Пензы, Саранска и Ульяновска возобновили работу

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе108 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5643 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });