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Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

По данным МЧС, выброса нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружено

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Авиация МЧС РФ обнаружила в ходе мониторинга выброс нефтепродуктов до трех метров на побережье Анапы, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"В ходе мониторинга на побережье Анапы (от центрального пляжа до Витязево) выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до 3 метров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, побережье Кубани обследуют 17 мониторинговых групп. Уже собрано и вывезено почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Как добавили в ведомстве, "в Республике Крым по результатам работы 48 мониторинговых групп в ГО Керчь, ГО Феодосия, ГО Судак, ГО Ялта, ГО Алушта и Ленинский район фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено".

В РоссииПочти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района КубаниПочти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района КубаниЧитать подробнее

К мониторингу обстановки привлечено более 80 человек и 38 единиц техники.

Всего задействовано порядка 100 человек и 39 единиц техники.

Всего обследовано 1 589 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край МЧС РФ Крым
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