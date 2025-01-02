Повторный выброс мазута выявлен на побережье Анапы

По данным МЧС, выброса нефтепродуктов на побережье Крыма не обнаружено

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Авиация МЧС РФ обнаружила в ходе мониторинга выброс нефтепродуктов до трех метров на побережье Анапы, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"В ходе мониторинга на побережье Анапы (от центрального пляжа до Витязево) выявлен выброс нефтепродуктов, частично на участках шириной до 3 метров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, побережье Кубани обследуют 17 мониторинговых групп. Уже собрано и вывезено почти 73 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Как добавили в ведомстве, "в Республике Крым по результатам работы 48 мониторинговых групп в ГО Керчь, ГО Феодосия, ГО Судак, ГО Ялта, ГО Алушта и Ленинский район фактов обнаружения нефтепродуктов не выявлено".

К мониторингу обстановки привлечено более 80 человек и 38 единиц техники.

Всего задействовано порядка 100 человек и 39 единиц техники.

Всего обследовано 1 589 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км.