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Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани

По данным оперштаба региона, вывоз песка с мазутом на предприятия утилизации приостановили из-за набранного объема

Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани
Уборка мазута с пляжей в Анапе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района Кубани после крушения танкеров с нефтепродуктами, сообщает оперштаб региона.

Таковы данные на утро вторника. "Более половины этого объема приняла площадка временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы - 38 тыс. тонн. Всего она сможет принять не менее 200 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что предприятия утилизации замазученного песка на данный момент набрали максимальный объем для переработки. Всего такой песок принимают четыре специализированные компании Краснодарского края.

"На предприятия утилизации вывоз временно приостановлен, так как они набрали максимальный объем для переработки. Площадки складирования перед процедурой обеззараживания заполнены, вывозить новые партии смогут после того, как будет частично утилизировано то, что уже размещено на этих предприятиях", - уточняется в сообщении.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

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Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа
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