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В Крыму устранили разлив нефтепродуктов на двух участках побережья

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Крыму завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на двух выявленных участках, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Сегодня в ходе мониторинга были обнаружены два новых участка загрязнений нефтепродуктами береговой линии в Керчи и Ленинском районе. В настоящее время работы на этих участках завершены", - говорится в сообщении.

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Всего очищено более 4 км береговой линии, собрано и вывезено более 2 тонн загрязненного песка и грунта. Всего за сутки обследовано 214 км береговой линии, отметили в пресс-службе.

По ее данным, с начала работ по ликвидации последствий ЧС в акватории Черного моря обследовано 1 803 км береговой линии, отчищено более 48,5 км побережья, спасено 168 птиц.

Ранее в четверг пресс-служба МЧС РФ сообщала, что в Республике Крым в ходе мониторинга специалистами были обнаружены два участка разлива мазута.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Крым МЧС РФ
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