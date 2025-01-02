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Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после крушения танкеров
На пляже Анапы после разлива мазута в Черном море
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Морспасслужба установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших частях танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе - это четыре танка с мазутом, сообщает в четверг Минтранс РФ в своем телеграм-канале.

"Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы. Также специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море - около 2,4 тыс. тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров, утечек мазута из них нет.

Ежедневно продолжается мониторинг акватории, суда Морспасслужбы патрулируют территорию.

ЧП с танкерами

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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Минтранс РФ Краснодарский край Керченский пролив
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