В Крыму обнаружены два участка разлива нефтепродуктов

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Два участка загрязнения мазутом обнаружили на берегу Крыма в четверг, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе мониторинга в ГО Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяженностью - 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяженность загрязнений - 2,1 км. Проводятся работы по очистке загрязненной зоны и вывозу грунта", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ведутся работы по очистке загрязненной зоне, к работам привлекли 150 человек и 48 единиц техники.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря, при этом с 30 декабря по 1 января новых следов загрязнений не обнаруживали.

По последним данным, на полуострове собрали и вывезли почти 227 тонн загрязненного мазутом песка, очистили 44,3 километра береговой линии.

Ранее в четверг сообщалось, что авиация МЧС РФ обнаружила в ходе мониторинга выброс нефтепродуктов до трех метров на побережье Анапы.