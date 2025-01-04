Для уборки пляжей Анапы увеличили число людей и техники после новых выбросов мазута

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Количество задействованных в уборке пляжей людей и техники увеличили в Анапе на наиболее загрязненных мазутом участках, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Группировка в ближайшие несколько дней будет максимальной (...) В первую очередь работы спланированы на самых сложных и загрязненных участках", - приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора, руководителя оперштаба Краснодарского края Игоря Галася.

Отмечается, что после штормов с начала января года на пляжи Анапы выбросило большое количество фрагментов мазута. В связи с этим к уже работающим 250 фронтальным погрузчикам и самосвалам, которые убирают береговую линию, в течение дня добавится дополнительная техника от сельхозпредприятий региона.

"На отдельных территориях ситуация была похожа на самое начало уборки. Разобрали ситуацию на каждом из 11 участков, на которые поделены 44 км побережья в границах Анапы. От каждого из 41 муниципалитета, которые ежедневно участвуют в наведении порядка на пляжах, 4 января приехали не меньше 100 человек, всего больше 4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Помимо этого, для уборки в субботу в Анапу прибыли группы от разных сфер экономики региона, министерств и департаментов администрации Краснодарского края – в среднем по 150-200 человек от каждого направления, а также казаки, сотрудники МЧС, добровольцы зарегистрированных организаций и приехавшие в город-курорт жители разных регионов России.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены 4 танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено 86 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.