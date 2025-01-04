Около 96 тыс. т грунта с мазутом собрано с пляжей Краснодарского края

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей черноморского побережья Краснодарского края собрано порядка 96 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Несмотря на ветреную и дождливую погоду, сегодня весь день добровольцы, спасатели, сотрудники администраций продолжали убирать загрязненный грунт в Анапе и Темрюкском районе. Общими усилиями с пляжей уже собрано и вывезено почти 96 тыс. тонн замазученного грунта, 10 тысяч тонн – за последние сутки", - написал Кондратьев.

По его словам, на площадку временного хранения уже вывезено порядка 61 тыс. тонн загрязненного грунта, остальная часть находится на четырех специализированных предприятиях – в Абинском, Темрюкском и Крымском районах.

Кондратьев отметил, что в субботу в ликвидации ЧС участвовали около 7 тыс. человек и более 500 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

25 декабря Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.