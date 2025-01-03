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Новые выбросы мазута выявили на участках пляжей Анапы

Новые выбросы мазута выявили на участках пляжей Анапы
В Анапе после разлива мазута в Черном море
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Новые выбросы мазута зафиксированы на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января, сообщает оперативный штаб региона.

"Муниципалитеты Краснодарского края работают каждый на своем участке пляжей Анапы и Темрюкского района. В первую очередь убирают новые выбросы мазута - на отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за каждым районом закреплен определенный участок ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

В РоссииБолее 78 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья КубаниЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены 4 танка с нефтепродуктами, в море попало около 2.4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани было вывезено более 78 тыс. тонн замазученного песка.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 03 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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