Более 700 кв. км акватории Керченского пролива обследовано после крушения танкеров

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Работы по ликвидации ЧС в Краснодарском крае поделены на 11 секторов общей протяженностью 63 км. В превентивных целях осуществляется космический мониторинг ситуации на побережье Кубани. Обследовано 715,8 кв. км акватории Керченского пролива", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Крыму продолжаются работы по очистке береговой линии в Ленинском районе общей протяженностью 15 км, в том числе двух вновь выявленных участков выброса мазута на береговой линии в с. Яковенково возле Кыз-Аульского маяка общей протяженностью 2,1 км, а также в районе природного заповедника "Опукский" общей протяженностью 4,6 км.

Ранее в пятницу в МЧС РФ сообщили, что в Крыму обнаружен новый выброс нефтепродуктов в Ленинском районе на побережье протяженностью 18 км. Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате разлилось топливо. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено 86 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.