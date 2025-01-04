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Более 3,3 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута после крушения танкеров

Более 3,3 тыс. птиц спасли на Кубани от мазута после крушения танкеров
В поселке Витязево в Краснодарском крае
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Около 2 тыс. спасенных от мазута птиц на Кубани передали в центры реабилитации, сообщает оперативный штаб региона.

"Более 3,3 тыс. птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Испачканных мазутом птиц доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию (...) В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1 тыс. 874 птицы", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Хроника 15 декабря 2024 года – 04 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Кубань
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