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Ветеринары выпустили 200 спасенных от мазута птиц в реку Кубань в Краснодаре

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Несколько десятков спасенных от мазута птиц выпущены в реку Кубань в Краснодаре, сообщает оперативный штаб по региону.

"Ветеринары Краснодарского Сафари-парка выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе, в естественную среду обитания – в реку Кубань в Краснодаре. Перед этим орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и старались создать для них условия, близкие к естественным, чтобы после возвращения в природу птицы могли сразу вернуться к привычной жизни", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу. Всего, по данным на 3 января, с момента крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе в Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,5 тыс. птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено 86 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 04 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодар Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть 212 Волгонефть 239
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