В Севастополе вывезли уже 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Более 14 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе за сутки, в общей сложности вывезено уже свыше 125 тонн, сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"За сегодня с севастопольских пляжей вывезли 14,5 тонны загрязненного мазутом грунта", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. С тех пор вывезено 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта, уточнил губернатор.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.