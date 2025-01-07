Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружено на побережье Крыма

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Еще восемь случаев загрязнения нефтепродуктами зафиксировали на побережье Крыма во вторник, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Как написала министр в своем телеграм-канале, два выброса обнаружено в Ленинском районе (Опукский заповедник и село Яковенково), четыре - в Феодосии (Песчаная балка, Тихая бухта, поселки Приморский и Орджоникидзе), один в Сакском районе и один в Евпатории (о чем ранее во вторник сообщил глава городской администрации Александр Юрьев).

"Всего за 7 января: обследовано 429 км береговой линии, собрано и вывезено около 4,96 т. (загрязненного мазутом грунта - ИФ), очищено 10,7 км береговой линии, остается 2 км", - уточнила она.

Шевцова заключила, что работы по очистке побережья от нефтепродуктов продолжатся в среду.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на утро вторника, в республике собрали боле 260 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,2 тысячи километров побережья.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.