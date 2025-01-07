На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Выброс мазута впервые зафиксирован в Евпатории, на западном побережье Крыма, сообщил во вторник глава администрации города Александр Юрьев.

"На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов", - написал Юрьев в своем телеграм-канале.

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. По данным на утро вторника, в республике собрали боле 260 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано, в том числе повторно, 3,2 тысячи километров побережья.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.