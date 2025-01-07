Почти 90 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с пляжей в зону временного хранения в Анапе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Объем замазученного грунта, размещенного на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском города-курорта Анапы, достигает уже почти 90 тыс. тонн, сообщает оперштаб Кубани во вторник.

"Объем загрязненного песка, который сюда привезли с пляжей, уже приближается к 90 тыс. тонн. Видно, что размеры площадки позволяют принять еще много грунта. Территории достаточно для складирования замазученного песка, который убирают с прибрежной полосы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оптимизации размещения грунта на площадке работают погрузчики, трактор и тяжелый экскаватор.

Ранее оперштаб региона также сообщал, что накопительная площадка в хуторе Воскресенском работает в круглосуточном режиме.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 118 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.