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Пожар в Гатчине расследуют как результат нарушения правил безопасности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По факту пожара на химпредприятии в Гатчине возбуждено уголовное дело о несоблюдении правил безопасности при ведении работ (часть 1 статьи 216 УК), сообщило управление СКР по Ленинградской области.

Пожар начался 10 января в промзоне "при производстве работ, связанных с обработкой ацетона": "на предприятии произошло возгорание, переросшее в пожар", установило следствие.

"В результате нарушения правил безопасности при ведении работ организации причинен крупный ущерб", - сказано в пресс-релизе. Организация там не названа. По данным СК, пострадавших нет.

На месте работает следственная группа, изымаются документы.

Пожар на предприятии начался 10 января утром. По информации правительства Ленинградской области, загорелись два здания. Огонь распространился на 1,9 тысячи кв. метров. Его полностью потушили.

СКР Гатчина Ленинградская область
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