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Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован
Пожар на производстве ацетона в Ленобласти
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Возгорание на территории завода по производству ацетона в Гатчине (Ленинградская область) потушили, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МЧС.

"В 12:23 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в пресс-службе.

Утром в пятницу в Гатчине на улице Индустриальной начался пожар на территории завода, где производят ацетон. По информации правительства Ленинградской области, загорелись два здания. Огонь распространился на площади 1,9 тыс. кв. метров.

По предварительной информации властей, произошел разлив ацетона. Первоначальные исследования не показали наличие опасных веществ в воздухе ближайшей к зоне возгорания жилой застройки.

Ленинградская область Гатчина МЧС РФ
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